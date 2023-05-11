Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, которые числятся в запасе. Соответствующее постановление опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, военные сборы проводятся в Вооруженных силах, Национальной гвардии, органах государственной охраны, а также органах ФСБ. Глава государства также поручил региональным властям обеспечить выполнение данного указа.

Повестки на военные сборы будут приходить резервистам в бумажном варианте, однако в некоторых регионах России их продублируют электронным способом, рассказал глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. Процесс формирования электронной системы воинского учета будет происходить вплоть до 2025 года. В основном ее настройкой будут заниматься в период призывных кампаний.

В России полным ходом идет ежегодный призыв на срочную военную службу. Он продлится 3,5 месяца — с 1 апреля по 15 июля. Однако призывникам, рассчитывающим на отсрочку от службы, следует подготовиться заранее. В каких случаях положена отсрочка от службы и чем она отличается от освобождения — в материале «Вечерней Москвы».