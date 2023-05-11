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Приметы и советы

Названы самые ликвидные иномарки дешевле 300 тысяч рублей

Араз Салехов
Общество
Названы самые ликвидные иномарки дешевле 300 тысяч рублей
Фото: Unsplash

Nissan Almera занимает первое место в списке самых ликвидных машин для перепродажи в бюджете до 300 тысяч рублей. Об этом свидетельствует опрос «Тарантас Ньюс».

В тройке лучших оказались Lada Granta и Renault Logan. Также в списке есть: Lada Kalina, Ford Focus I, ВАЗ-2114, Mitsubishi Galant, Hyundai Sonata I, Toyota Sprinter и Toyota Passo, сообщает издание.

Также в России определены семь самых недорогих машин на 1 мая 2023 года. В списке оказались LADA Granta, LADA Niva Legend, LADA Niva Travel с ценами 692 300 рублей, 821 900 рублей и 1 042 900 рублей соответственно.

Журналисты издания What Car? опубликовали рейтинг худших автомобилей возрастом до пяти лет. В исследовании приняли участие 24 927 автовладельцев, которые поделились сведениями о 248 моделях.

В апреле продажи новых автомобилей на российском рынке выросли в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта, заместителя главного редактора журнала «За рулем» Никиты Гудкова, какие марки автомобилей популярны у россиян. По его словам, россияне активно покупают Lada и китайские кроссоверы, которые доступны по цене.

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