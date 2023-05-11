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Названы самые популярные запросы москвичей на портале mos.ru. Их перечислила в четверг, 11 мая, пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

— Горожане ежедневно используют поисковую строку не только для того, чтобы найти необходимые услуги или раздел портала, но и, например, чтобы узнать о погоде в Москве. По нашей статистике, уже более 30 процентов пользователей регулярно применяют подсказки-ссылки, а 14 процентов пользуются сохраненной историей поиска, — говорится в сообщении.

Чаще всего горожане искали услугу по получению питания на молочной кухне, уточняли, как записаться к врачу и воспользоваться электронным дневником школьника, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, жители столицы воспользовались сервисом «Проверка подлинности документов жилищного учета» более 7,5 миллиона раз. Чтобы проверить бумаги, горожанам необходимо ввести идентификатор документа или просканировать его QR-код.

Самой популярной услугой в Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) стало оформление единого документа поэтажного плана с экспликацией. С началом работы нового сайта МосгорБТИ, который открылся в конце прошлого года, горожане отдают предпочтение цифровому формату.