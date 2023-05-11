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Москвичам рассказали о благоустройстве пойм рек Шмелевки и Кузнецовки

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о благоустройстве пойм рек Шмелевки и Кузнецовки
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, река Шмелёвка Карта всех событий

Столичные районы Зябликово и Орехово-Борисово Южное свяжут мостки через реки Шмелевку и Кузнецовку. Об этом в четверг, 11 мая, рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

— В ходе работ по благоустройству будет создана разветвленная дорожно-тропиночная сеть по всей территории парка. Для спуска и подъема из оврагов предусмотрены лестницы и пандусы, а для перехода через реку Шмелевку и Садковский овраг — небольшие мостки, которые свяжут два района, — сказал он.

Специалисты проложат дорожки и тропинки по всему парку, сделают эконастилы, лестницы и пандусы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Новая зона отдыха появится в столичном районе Хамовники. Там специалисты обустроят пруд, площадь которого составит 2,6 тысячи квадратных метров, а вокруг него сделают парк для отдыха и прогулок.

До 2026 года в столице реконструируют и приведут в порядок семь участков различных набережных. Таким образом за три года будут реконструированы более 20 километров столичных набережных.

Благоустройство Район Зябликово Москва Район Орехово-Борисово Южное
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