Модест, Денница и Лукас Рики: какие необычные имена давали детям москвичи в этом году

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Жители столицы называли новорожденных мальчиков необычными именами Лукас Рики, Марио и Модест, а девочек — Барбара, Денница, Эврика. Об этом в четверг, 11 мая, рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

— Среди необычных женских популярных имен можно выделить — Милана, Кира, Есения, Агата. Также встречаются редкие необычные имена — Капитолина, Стелла, так назвали в первом квартале 2023 года по три девочки, Глафирой назвали двух москвичек. По одной девочке назвали Барбара, Весна, Веста, Денница, Светозара, Матрона, Эврика, — рассказала она.

Самыми необычными мужскими именами стали Оганнес, Фома, Юлиан, Лукас Рики и Марио, передает РИА Новости.

В рейтинге самых необычных имен, которые получили дети в прошлом году, победила молодая семья из Москвы. Родители дали своему первенцу имя Авокадий. Молодой отец рассказал, что авокадо он не очень любит, но имя возникло неслучайно.

Зампред комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил на законодательном уровне запретить называть детей слишком экзотическими именами. Он отметил, что необычное имя может навредить ребенку в будущем.