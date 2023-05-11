Сергей Собянин рассказал, как станции Казанского направления готовятся к запуску МЦД-3

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице продолжают реконструировать станции Казанского направления будущего третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом в четверг, 11 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Осенью мы планируем отрыть два новых диаметра наземного метро МЦД-3 и МЦД-4. Город станет ближе и доступнее для миллионов москвичей и жителей Подмосковья, — сказал он.

По словам главы города, сейчас идет активная подготовка Казанского направления будущего МЦД-3 «Ленинградско-Казанский». В настоящее время идет повторное строительство Митьковской соединительной ветви. Это позволит связать Октябрьскую железную дорогу с Казанским направлением, написал Собянин в своем личном блоге.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Накануне мэр сообщил, что участок железной дороги от Белорусского до Савеловского вокзала снова работает в обычном режиме. Сейчас интервал движения поездов восстановлен: в часы пик это 5–10 минут.

В августе 2023 года будет запущено движение по МЦД-3. Это поможет связать 28 районов Москвы и Подмосковья наземной линией метро. Уточняется, что сейчас специалисты завершают подготовку станций — на них проводят укрепление, укладку новой плитки, установку современного освещения и табло.