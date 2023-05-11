Терапевт Лаврищев назвал продукты, которыми чаще всего травятся на даче

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Опасными продуктами на даче являются разного рода алкоголь, зелень с грядки, а также парное молоко. Об этом рассказал врач-терапевт Александр Лаврищев.

— Хотя сама зелень не является ядовитой, на ее поверхности могут жить опасные для здоровья бактерии, особенно если вы поливаете ее не из системы централизованного водоснабжения, куда вода поступает после обеззараживания. Ни при каких условиях не поливайте зелень водой из рек, ручьев или других естественных резервуаров воды, — предупредил специалист.

Что касается парного молока, то оно может передать человеку опасные инфекции, которые в свою очередь могут привести к инвалидности. Помимо этого, крепкое спиртное, в том числе самогон, который оказывает токсическое влияние на печень, передает «Газета.ru».

Часто причиной бессонницы, низкого иммунитета и аллергических реакций может быть избыточное количество тяжелых металлов. В основном «доставка» тяжелых металлов происходит через продукты питания, которые по разным причинам не соответствуют санитарным нормам. Но даже если питаться только чистыми, органическими продуктами, то тяжелые элементы все равно будут попадать в организм через грязный воздух, воду, землю и другие товары потребления. О том, каких металлов стоит опасаться больше всего, «Вечерней Москве» рассказал диетолог, специалист по питанию Дмитрий Дюран.