TBS: В небе над Японией заметили горящие объекты неизвестного происхождения

Фото: shutterstock

В небе над Японией заметили горящие объекты неизвестного происхождения. Об этом передает телеканал TBS.

Они были обнаружены около 20:30 по местному времени (14:30 по московскому времени). На видео видно как минимум два горящих объекта, которые медленно двигаются в небе.

В свою очередь, портал Weathernews отмечает, что траектория движения объектов была отличной от кометы, а огненный хвост длиннее, чем у метеора, передает РИА Новости.

16 марта КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17». Северокорейское радио сообщило, что в стране создается нестабильная ситуация из-за агрессивных учений, которые проводят США и «южнокорейские марионетки».

В свою очередь заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что межконтинентальные баллистические ракеты КНДР не будут направлены на Сеул, поскольку республика не намерена иметь никаких дел с Южной Кореей.

В середине апреля японское правительство объявило об эвакуации в связи с риском падения ракеты, ранее выпущенной Северной Кореей, в районе самого северного острова Хоккайдо.