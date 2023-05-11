«Гипертония, диабет, атеросклероз»: какие свежевыжатые соки наиболее вредны для здоровья

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Люди привыкли думать, что пить свежевыжатые соки очень полезно для здоровья, однако это распространенное заблуждение. О том, полезны ли соки на самом деле, из каких фруктов получается наиболее вредный напиток, «Вечерняя Москва» разбиралась со специалистами.

По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, свежевыжатые соки содержат витамины и антиоксиданты, но в них мало пищевых волокон. Это приводит к более быстрому всасыванию фруктовых сахаров.

Она обратила внимание, что соки из разных фруктов каждый человек воспринимает по-разному. Всегда есть фактор индивидуальной непереносимости, уверена диетолог.

— Возможна аллергическая реакция и пищевая непереносимость к определенным ягодам и фруктам, — пояснила она.

Наиболее сладкими, а от этого и более вредными, по мнению диетолога, считаются следующие соки:

виноградный

банановый

— А цитрусовые соки содержат много фруктовых кислот и могут раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта, — заверила Русакова.

В свою очередь, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что наиболее вредными среди соков считаются более сладкие и осветленные напитки, из которых удалена клетчатка.

— Их чрезмерное употребление может приводить к гипертонии, сахарному диабету, атеросклерозу, жировому гепатозу, — объяснил Гинзбург. — Лучше ограничиться половиной стакана сока, желательно выпить его после еды.

Он подчеркнул, что это снижает вред от употребления сока, но не исключает его полностью, поэтому лучше отдать предпочтение смузи из фруктов и овощей.