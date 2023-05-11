Столица предоставила помещения для центров московского долголетия в шести районах города

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Столица предоставила шесть помещений для центров московского долголетия. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Для работы шести из них город безвозмездно передал шесть объектов нежилого фонда общей площадью свыше пяти тысяч квадратных метров. Они находятся в районах Арбат, Восточное Измайлово, Гольяново, Соколиная Гора, Покровское-Стрешнево и Лефортово, — рассказал он.

На данный момент в помещениях идет ремонт, который завершится до конца лета, передает официальный сайт мэра Москвы.

Объединение культурных центров Западного административного округа Москвы в ноябре прошлого года получило от города новые помещения вместо старых, которые были расположены в попавших под программу реновации домах. Одно из них площадью более 60 «квадратов» расположено в доме 40 по улице Академика Павлова в Кунцеве. Другое, чья площадь превышает 273 квадратных метра, — в доме 42 по улице Богданова в Солнцеве.