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Жителям Москвы рассказали о ходе реставрации павильона «Советская культура» на ВДНХ

Араз Салехов
Город
Жителям Москвы рассказали о ходе реставрации павильона «Советская культура» на ВДНХ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, проспект Мира, 119с66 Карта всех событий

На ВДНХ идет активная реставрация павильона «Советская культура» (бывший Узбекской ССР). Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Специалисты восстанавливают исторический вид здания с ювелирной точностью — ему вернут облик, который был у него в момент открытия почти 70 лет назад, — говорится в сообщении.

Благодаря натурным исследованиям и архивным фотографиям удалось восстановить центральный элемент павильона — белоснежную ротонду, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Около 60 памятников, посвященных Великой Отечественной войне, отремонтируют в столице в этом году. В рамках работы специалисты расчистят и промоют памятники специальными средствами. После этого укрепят межблочные швы, устранят сколы и восстановят утраченные элементы.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице начали реставрацию павильона № 67 «Советская печать» на ВДНХ. В ходе работ реставраторы займутся кровлей и фасадами: особое внимание будет уделено деревянному декору, его отреставрируют по отдельно разработанной методике.

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