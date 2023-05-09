Около 60 военных памятников столицы отремонтируют в 2023 году

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Около 60 памятников, посвященных Великой Отечественной войне, отремонтируют в столице в этом году. Об этом во вторник, 9 мая, сообщил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

— Всего на территории Москвы насчитывается больше 900 памятников, из них более 400 посвящены событиям Великой Отечественной войны. До конца этого года планируется отремонтировать еще почти 60 памятников, — рассказал он.

В рамках работы специалисты расчистят и промоют памятники специальными средствами. После этого укрепят межблочные швы, устранят сколы и восстановят утраченные элементы.

Среди монументов, которые предстоит отремонтировать, стела воину-ополченцу Фрунзенской дивизии, памятник воинам-саперам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также памятный знак защитникам столицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также работы по строительству и реставрации более десяти исторических павильонов ВДНХ будут завершены в 2023 году. Среди них «Мясная промышленность», «Атом» и другие.