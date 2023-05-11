Фестиваль психопросвещения «PSYFEST 2023: весеннее обострение» пройдет в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В период с 19 по 21 мая пройдет городской фестиваль психопросвещения «PSYFEST 2023: весеннее обострение». Об этом в четверг, 11 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Фестиваль психопросвещения «PSYFEST 2023: весеннее обострение» проходит уже в седьмой раз, и каждый год мы видим высокую заинтересованность горожан в вопросах психологии и квалифицированной помощи, что говорит о серьезном и осознанном отношении москвичей к своему внутреннему состоянию, — сказал он.

В программе семинары, мастер-классы, групповая, арт- и телесно-ориентированная терапии, психологические тренинги. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, гости узнают, как найти смысл жизни, что такое гиперрефлексия, как справиться с социофобией, страхами, заеданием эмоций.

Также москвичей пригласили на новый онлайн-курс «Герой или жертва: как начать управлять своей жизнью и избавиться от зависимости от чужого мнения». В рамках курса психологи помогут осознать и скорректировать негативные жизненные установки, которые мешают успешной самореализации.

Недавно жительниц Москвы пригласили пройти бесплатный онлайн-курс «Как найти предназначение и построить дело жизни.