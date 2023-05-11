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Приметы и советы

«Козла отпущения нашли»: Бородина осудила пользователей Сети за травлю Высоцкой

Лейла Алиева
Общество
«Козла отпущения нашли»: Бородина осудила пользователей Сети за травлю Высоцкой
Фото: YouTube / Надежда Стрелец

Недавно в Сети начали всплывать старые выпуски шоу «Едим дома» с Юлией Высоцкой, где пользователи высмеивают ее кулинарные навыки. Телеведущая Ксения Бородина встала на защиту коллеги и резко ответила хейтерам.

— Просто же надо умудриться пойти на аккаунт человека и вылить там негатив про рецепты. Козла отпущения нашли?! Я считаю, пора остановиться с этим буллингом, — написала знаменитость в своем блоге.

Программа Юлии Высоцкой в последние недели широко обсуждается пользователями интернета. Так, особый восторг у комментаторов вызвали ролики, где телеведущая жарит шашлыки, сырники и готовит томленые томаты.

Недавно с травлей столкнулась еще одна российская актриса Юлия Пересильд. Большое количество хейта на знаменитость вылили из-за слухов о возможном вручении звания Героя России за съемки фильм в космосе. Артистка подчеркнула, что ей не нужны никакие звания.

Социальные сети — инструмент, с помощью которого можно заявить о себе, узнать что-то новое и даже заработать деньги. Несмотря на всю их мощь, многие до сих пор не решаются вести блог публично. Один из страхов — боязнь хейта со стороны комментаторов. Тренер по голосу Седа Каспарова в беседе с «Вечерней Москвой» раскрыла секрет, как правильно реагировать на негатив.

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