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Столичные службы отремонтировали дворец пионеров на Воробьевых горах почти наполовину

Араз Салехов
Город
Столичные службы отремонтировали дворец пионеров на Воробьевых горах почти наполовину
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства столицы отремонтировали дворец пионеров на Воробьевых горах на 40 процентов. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Московский дворец пионеров был построен более 60 лет назад и с тех пор ни разу комплексно не ремонтировался, пришло время обновить корпуса, нуждающиеся в восстановлении, и провести благоустройство прилегающей территории, — сказал он.

В ходе работ специалисты меняют плиты перекрытий, обновляют стяжку полов и перегородки, обустраивают внутренние инженерные системы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

16 марта мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале реставрации Дворца пионеров на Воробьевых горах. Глава города уточнил, что специалисты заменят витражное остекление, окна, двери, модернизируют внутренние и внешние инженерные системы и восстановят зенитные фонари. Уточняется, что ремонт планируется завершить в этом году.

В свою очередь вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов заявил, что архитектурное наследие советского модернизма удастся сохранить благодаря реставрации Дворца пионеров. Работы коснутся всех пяти корпусов.

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