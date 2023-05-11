Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

CNN: ФБР отказалось предоставить сведения о «криминальной схеме» с участием Байдена

Лейла Алиева
В мире
CNN: ФБР отказалось предоставить сведения о «криминальной схеме» с участием Байдена
Фото: whitehouse

Федеральное бюро расследований (ФБР) отказалось предоставить документы, которые якобы обличают президента США Джо Байдена в незаконной деятельности с участием иностранцев. Об этом сообщает телеканал CNN.

3 мая Палата Представителей США запросила от ФБР данные о том, что в бытность Джо Байдена на посту вице-президента страны могла иметь место полученная от него взятка. По словам авторов документа, подобные данные о якобы имевшем место инциденте уже попали в распоряжение Палаты Представителей.

— Крайне важно для сохранения справедливости процесса уголовного правосудия и для выполнения наших профессиональных обязанностей, чтобы ФБР избегало раскрытия информации, включая непроверенную или неполную, которая может нанести ущерб расследованию, — приводит ответ ФБР телеканал.

Крупный скандал вокруг предполагаемой взятки ранее возникал вокруг итальянского политика Сильвио Берлускони. Однако в минувшем феврале Берлускони был оправдан судом по подозрению в подкупе свидетелей по делу о предполагаемом использовании услуг несовершеннолетних проституток.

ФБР Джо Байден США
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Стахий Колотвин
Стахий Колотвин

Заступница на небесах: какой была блаженная Матрона Московская

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стол, за которым усядутся все

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Все мнения
О проекте