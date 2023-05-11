Названо самое популярное имя для новорожденных мальчиков в Москве

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Впервые за долгое время самым популярным именем для новорожденных мальчиков в Москве стал Михаил. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

— Среди девочек по-прежнему популярны такие имена, как София (Софья), Анна, Мария, Ева и Виктория. Среди мальчиков первое место пока занимает имя Михаил, несмотря на многолетнее первенство имени Александр, это имя в первом квартале 2023 года среди маленьких москвичей на втором месте, — отметила она.

Следующими по популярности именами для мальчиков идут Максим, Марк и Лев, передает РИА Новости.

Среди необычных имен для новорожденных девочек Уханева выделила Милану, Киру, Есению и Агату. Самыми необычными мужскими именами в первом квартале этого года в столице стали Оганнес, Фома, Юлиан, Лукас Рики и Марио.

Зампред комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил на законодательном уровне запретить называть детей слишком экзотическими именами. Он отметил, что необычное имя может навредить ребенку в будущем.