СМИ: В России возникли проблемы с починкой техники Bosch из-за отсутствия запчастей

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В России возникли проблемы с ремонтом бытовой техники Bosch. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на специалистов по ремонту электроприборов.

Они возникли в связи с нехваткой электронных блоков управления для починки стиральных и посудомоечных машин. При этом наиболее остро ощущается дефицит запчастей для встраиваемой техники.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что дефицит остро ощущается из-за отсутствия качественных аналогов для оригинальных деталей, сообщает издание.

Кроме того, российские дилеры столкнулись с дефицитом автомобилей Lada. Корреспондент издания Autonews посетил ряд крупных дилерских центров в Москве под видом простого покупателя. Выяснилось, что автомобили бренда Lada стали дефицитными.

Также российские деревообрабатывающие предприятия столкнулись с дефицитом ключевого компонента для производства фанеры — фенольной формальдегидной смолы — и просят руководство РФ решить проблему, ограничив экспорт данного вещества. Из-за дефицита ключевых компонентов также страдают предприятия, занимающиеся производством строительных материалов, а именно целлюлозы и стекловолокна.