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Приметы и советы

Названы пять причин возникновения тяги к сладкому

Ирина Игнатенко

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Еда
Общество
Названы пять причин возникновения тяги к сладкому
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Повышенная тяга к сладкому может негативно сказываться на здоровье. Почему возникает подобная зависимость, рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова.

Сильная тяга к сладкому может появиться из-за инсулинорезистентности, когда рецепторы теряют чувствительность, а ткани недополучают глюкозу. Падение уровня глюкозы в крови вызывает желание съесть что-то сладкое, чтобы улучшить самочувствие.

Также причинами повышенной тяги к сладкому могут быть длительный стресс и психологическая потребность. Употребление сладостей способствует выработке серотонина — гормона радости.

Желание съесть сладкое может появиться из-за различных микроорганизмов. Некоторым из них для размножения и выживания необходимы углеводы.

Также тяга к конфетам и пирожным может возникать при недостатке витаминов и нарушении режима сна, передает Life.ru.

В свою очередь специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем можно заменить вредные сладости. Лучше включить в рацион фруктово-ягодные пюре или смузи, ореховые мюсли, мед, передает ФАН.

Бывают сладости, которые не только не нанесут вреда здоровью, но и окажут значительную пользу. Такие лакомства назвал врач общей практики Сергей Аледнеев.

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