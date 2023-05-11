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Пьяный мужчина спрыгнул на пути московского метро, чтобы сфотографироваться

Степан Жирнов
Происшествия
Пьяный мужчина спрыгнул на пути московского метро, чтобы сфотографироваться
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, метро Павелецкая Карта всех событий

В столичном метро задержали пьяного мужчину, который спрыгнул на рельсы ради нескольких фотографий. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 11 мая.

По его словам, инцидент произошел на станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии. Пьяный 27-летний москвич решил сфотографироваться на путях. Он дождался, пока поезд уедет и спрыгнул на рельсы, после чего начал съемку.

Другие пассажиры пытались убедить мужчину подняться на платформу, но тот отказывался. Он покинул пути только когда заметил приближающийся состав.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Нарушителя задержали прямо на месте происшествия, после чего мужчину доставили в отдел полиции. В его отношении составили два административных протокола по статьям «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Нарушение требований в области транспортной безопасности». Суд признал москвича виновным и оштрафовал его, а также арестовал на двое суток.

Другого нарушителя задержали после того, как он угрожал молодой паре ножом. Причиной конфликта стал отказ с ним фотографироваться.

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