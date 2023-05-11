Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москвичи стали чаще регистрировать брак без гостей или звать по минимуму. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

— Уже заметно, что пары приходят только вдвоем с фотографом. Таких количеств, как раньше, по 50–70 гостей, можно сказать, уже практически нет. Родители, близкие друзья — в среднем на регистрацию брака пары приглашают 10–15 человек, — сказала она.

Собеседница агентства отметила, что в большинстве своем молодожены одеваются стандартно: костюмы для мужчин и платья для женщин, однако среди молодежи встречаются бракосочетания в кедах и джинсах, передает РИА Новости.

ЗАГСы Москвы смогут поженить больше пар в красивую дату 23 июля 2023 года. По просьбам жителей столицы было решено открыть дополнительные слоты для регистрации брака. Таким образом, число пар, которые смогут пожениться в красивую дату, увеличилось в 3,5 раза.

Стартовал пятый сезон проекта Москвы «Новые адреса счастья» по выездной регистрации брака. Корреспонденты «Вечерней Москвы» посетили одну из самых необычных свадебных локаций в столице — колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ.