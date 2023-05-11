Актеру Чернову вызвали скорую помощь на похоронах Тютрюмова

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В среду, 10 мая, в Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с актером Александром Тютрюмовым. Проститься с коллегой пришло большое количество знаменитостей, среди которых Семен Стругачев, Сергей Рост, художник Никас Сафронов и актер Юрий Чернов. Последний почувствовал себя плохо во время церемонии.

В разгар прощания 74-летнему Чернову внезапно стало плохо с сердцем. Приехавшие врачи стали настаивать на немедленной госпитализации, но актер категорически отказался ехать в больницу.

— Вколите что-нибудь, я должен проводить друга в последний путь, — приводит слова Чернова «МК».

Тютрюмов ушел из жизни утром 7 мая. Перед этим он почувствовал недомогание. Актеру было 64 года. Предварительной причиной смерти стали воспалительные процессы внутренних органов.

Александр Тютрюмов исполнил роли более чем в 40 фильмах и сериалах. Среди них — «Улицы разбитых фонарей», «Особенности национальной политики», «Мастер и Маргарита», «Осторожно, Задов!», «Хочу в тюрьму», «Крот», «Ирония судьбы. Продолжение», «Ералаш» и другие. Всенародную славу актеру принесли образы подполковника милиции Сергея Егорова в сериале «Убойная сила» и Кости Моргана в «Агенте национальной безопасности».