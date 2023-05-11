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Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

В Брянской области украинский беспилотник атаковал нефтебазу. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО «Брянскнефтепродукт» ПАО НК «Роснефть». Пострадавших нет. В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов, — отметил он.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города, написал Богомаз в своем Telegram-канале.

В этот же день украинский беспилотник атаковал административное задние в городе Стародуб Брянской области.

Ранним утром в среду, 10 мая, появилась информация об обстреле наливного пункта «Брянск» нефтепровода «Дружба» в поселке Свень Брянской области. Удары пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов. Позже сообщения об этом подтвердил официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.

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