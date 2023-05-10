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«Транснефть» подтвердила сообщения о попытке теракта на системе нефтепроводов в Брянской области

Полина Пашкина
Происшествия
«Транснефть» подтвердила сообщения о попытке теракта на системе нефтепроводов в Брянской области
Фото: pixabay.com

Ранним утром среды, 10 мая, появилась информация об обстреле наливного пункта «Брянск» нефтепровода «Дружба» в поселке Свень Брянской области. Удары пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов. Сообщения об этом подтвердил официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.

По его словам, попытка совершения террористического акта действительно была. Как сообщали СМИ, по итогам атаки не произошло возгораний или утечек.

— В результате никто не пострадал. Обстоятельствами произошедшего занимаются компетентные органы, — приводит слова Демина ТАСС.

До этого попытка атаки нефтепровода «Дружба» в Брянской области пришлась на нефтеперекачивающую станцию «Новозыбков». На ней обнаружили взрывные устройства в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. По предварительным данным, корпуса были разрушены вследствие удара о землю при падении с дронов.

1 февраля Демин сообщил о попытке обстрела инфраструктуры нефтепровода «Дружба». В результате инцидента никто не пострадал.

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