Беспилотник ВСУ обстрелял здание в Стародубе Брянской области

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Украинский беспилотник атаковал административное задние в городе Стародуб Брянской области. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. Пострадавших нет, — заявил он.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы региона, написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Ольховатка ночью 10 мая произошел взрыв беспилотного летательного аппарата. Взрыв беспилотника нанес ущерб нескольким объектам.

Кроме того, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал, однако падение беспилотника повредило газовую трубу и фасад дома.

Недавно силы ПВО уничтожили и подавили над акваторией Черного моря 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Уточняется, что атака беспилотников произошла ночью 7 мая.