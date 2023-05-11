Терапевт Савельева объяснила, на кого потепление может оказать негативный эффект

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Резкая смена погоды, например, потепление, может оказать негативное воздействие на здоровье людей, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом предупредила врач-терапевт Олеся Савельева.

Эксперт пояснила, что на здорового человека перемена погоды не оказывает негативного воздействия. При этом может ухудшиться самочувствие у людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, диабетом. У них может наблюдаться обострение симптомов заболевания.

Также проблемы со здоровьем могут возникнуть у пожилых людей. Вероятны перепады давления, головные боли, появление сердечной аритмии.

Врач посоветовала в такие дни избегать сильных физических нагрузок, пить больше воды, передает РИАМО.

Ранее синоптик Михаил Леус сообщил, что в ближайшие дни в столичном регионе потеплеет до плюс 20 градусов, передает «360».

Врач невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская рассказала, как вести себя в период магнитных бурь, чтобы сохранить оптимальное состояние организма.