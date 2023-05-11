Московский таксист потребовал у двух иностранцев 29 тысяч рублей за поездку от аэропорта до отеля

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Два гражданина Китая заплатили московскому таксисту 29 тысяч рублей за поездку от аэропорта Шереметьево до гостиницы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 11 мая.

По данным собеседника «ВМ», через некоторое время гости столицы поняли, что их обманули, ведь в среднем по рынку такая поездка стоила бы около пяти тысяч рублей. Потерпевшие обратились в полицию. По данному факту правоохранители проводят проверку.

Другое преступление произошло 7 апреля недалеко от станции метро «Волоколамская» в Москве. Таксист вместе с сообщником подобрали пассажира, а по пути начали угрожать мужчине и требовать денег. В результате потерпевший отдал злоумышленникам 45 тысяч рублей.