Московский таксист потребовал у двух иностранцев 29 тысяч рублей за поездку от аэропорта до отеля
Два гражданина Китая заплатили московскому таксисту 29 тысяч рублей за поездку от аэропорта Шереметьево до гостиницы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 11 мая.
По данным собеседника «ВМ», через некоторое время гости столицы поняли, что их обманули, ведь в среднем по рынку такая поездка стоила бы около пяти тысяч рублей. Потерпевшие обратились в полицию. По данному факту правоохранители проводят проверку.
Другое преступление произошло 7 апреля недалеко от станции метро «Волоколамская» в Москве. Таксист вместе с сообщником подобрали пассажира, а по пути начали угрожать мужчине и требовать денег. В результате потерпевший отдал злоумышленникам 45 тысяч рублей.