Ресторатор Миронов рассказал, какую рыбу точки общепита закупают чаще всего

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов Сергей Миронов сообщил, что рестораны в основном закупают треску и палтус, а с красной рыбой есть проблемы.

Эксперт подчеркнул, что белая рыба всегда была российской. Помимо трески и палтуса, рестораны часто закупают минтай.

При этом Сергей Миронов отметил, что в России практически отсутствует производство лососевых пород рыб. В настоящее время есть предприятие в Мурманской области, но есть проблема с увеличением объема производства.

Миронов добавил, что цены на красную рыбу меняются существенно, это зависит от логистики, передает НСН.

Компании из России по итогам первого квартала уменьшили объемы ввозимого филе белой рыбы на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Nation news.

С 1 марта рыбаки-любители смогут вывозить из Астраханской области не более 20 килограммов выловленной рыбы.