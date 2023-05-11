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Приметы и советы

Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся с 15 мая

Лейла Алиева
Город
График отключения горячей воды в Москве в 2023 году
Фото: shutterstock

В понедельник, 15 мая, в Москве начнется плановое отключение горячей воды. График уже доступен горожанам на портале mos.ru.

Максимальный срок отключений в этом году составил до 10 дней. Отключение горячей воды — техническая необходимость для подготовки коммуникаций к отопительному сезону. Чтобы счетчик горячей воды в период профилактического отключения не накручивал лишние кубометры, рекомендуется на это время перекрыть ее и пользоваться только холодной водой.

Период отключения горячей воды можно узнать также на сайте ПАО «МОЭК» и в мобильном приложении «Моя Москва». Информацию о графике отключения горячей воды можно получить и по телефонам единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77; Единого диспетчерского центра +7 (495) 539-53-53 или горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды +7 (495) 539-25-25.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при подготовке к новому отопительному сезону специалисты проведут гидравлические и температурные испытания.

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