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«Двуликие выходные»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в столице

Ирина Игнатенко

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Погода в Москве
Общество
«Двуликие выходные»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в столице
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

До конца недели в Москве ожидается повышение температуры воздуха, которая достигнет пика в субботу, 13 мая. Столбик термометра поднимется до плюс 23 градусов. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

При этом в воскресенье температура существенно снизится: примерно на шесть градусов. Это произойдет из-за изменений в циркуляции атмосферы.

— Предстоящие выходные будут двуликими. Суббота — теплый день, а в воскресенье температура немного подкачает, — уточнил он в комментарии «360».

Температура воздуха составит 15-17 градусов тепла.

Ранее синоптик Александр Колесов сообщил, что с 8 мая в Петербурге среднесуточная температура воздуха перешла через отметку в плюс 8 градусов в дневное и ночное время, в ближайшие дни похолодания не ожидается, передает газета «Петербургский дневник».

Суббота в столице станет самым теплым днем на этой неделе, а в воскресенье температура незначительно понизится и пойдут дожди. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» дал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

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