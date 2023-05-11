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Приметы и советы

Бирюлевская линия метро улучшит транспортную доступность жителям семи районов Москвы

Лейла Алиева
Город
Бирюлевская линия метро улучшит транспортную доступность жителям семи районов Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Бирюлевская линия столичного метро объединит в себе сразу семь районов города и обеспечит транспортную доступность 700 тысячам горожанам. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Главный эффект от строительства этой линии — обеспечение объектами метрополитена районов Бирюлево Западное и Восточное, в том числе и вновь возводимых жилых кварталов, среди них и по программе реновации. Новые станции существенно разгрузят южные участки действующих Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий, — добавила она.

Также новая линия поможет разгрузить наземный транспорт, уменьшив интенсивность автомобильного движения.

Подготовительные работы по строительству Бирюлевской линии столичного метро начнутся уже в этом году. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, протяженность новой линии составит 16 километров, она будет включать в себя семь станций: «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево».

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