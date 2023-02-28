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Собянин: Подготовка к строительству Бирюлевской линии метро начнется уже в этом году

Евгений Белоусов
Город
Собянин: Подготовка к строительству Бирюлевской линии метро начнется уже в этом году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Подготовительные работы по строительству Бирюлевской линии столичного метро начнутся уже в этом году. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Новая ветка пройдет от станции «ЗИЛ» в Бирюлево Восточное и Западное. Она улучшит транспортное обслуживание нескольких районов столицы с населением более 700 тысяч человек. Разгрузит другие линии и прилегающие дороги, — заявил он.

По словам Собянина, на новой линии, протяженность которой составит 16 километров, планируется возвести семь станций: «Курьяново», «Москворечье», «Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево».

Собянин: Подготовка к строительству Бирюлевской линии метро начнется уже в этом году Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Проект первого участка линии был утвержден в 2021 году. Он включил в себя три станции: «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар», написал Собянин в своем Telegram-канале.

В начале февраля мэр Москвы пригласил президента России Владимира Путина на открытие БКЛ метро. Тогда глава города подчеркнул, что запуск новой ветки станет серьезным подспорьем для развития столичной подземки, а также позволит разгрузить другие линии метрополитена и наземный общественный транспорт.

Открытие БКЛ состоится 1 марта. Глава государства примет в нем участие в режиме видеосвязи. В эксплуатацию введут девять последних станций Большого кольца.

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