Путин примет участие в открытии БКЛ 1 марта

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 1 марта примет участие в открытии Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Церемония открытия новой линии пройдет в режиме видеосвязи с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудников Московского метрополитена и специалистов, принимавших участие в строительстве БКЛ, — заявили в Кремле.

На открытии в эксплуатацию введут девять последних станций Большого кольца, говорится в сообщении.

В начале февраля мэр Москвы пригласил президента России Владимира Путина на открытие БКЛ. Тогда глава города подчеркнул, что открытие новой ветки станет серьезным подспорьем для развития столичной подземки, а также позволит разгрузить другие линии метрополитена и наземный общественный транспорт.

Также Сергей Собянин рассказал, что штат машинистов для БКЛ укомплектован — он составляет свыше 500 специалистов. По словам главы города, будущие машинисты на протяжении 4,5 месяца обучались в Корпоративном университете Транспортного комплекса, после чего еще три месяца проходили практику.