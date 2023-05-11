«ОК» запустили фотовитрину с технологиями машинного обучения

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«Одноклассники» запустили фотовитрину — единую точку входа для просмотра, создания и редактирования контента. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Теперь в разделе «Фото» авторы смогут просмотреть архивные и опубликовать свежие фотографии, а с помощью технологий машинного обучения — создать новый контент для своих друзей и подписчиков.

Новый сервис дает возможность значительно сократить время на обработку и публикацию контента.

«Одноклассники» совместно с Музеем Банка России запустили проект «Секреты денег: от истории к современности». Проект расскажет об эволюции денег, а также о коллекционировании купюр и монет. Образовательные материалы будут появляться с 10 по 16 апреля.

В конце марта «Одноклассники» запустили первое собственное шоу о хобби «ОКнутые люди», ведущим которого стал Сергей Бурунов. В пятом эпизоде программы принял участие тренер по смеху Митя Ефимов. По его словам, смехотерапия помогает избавиться от депрессии. Тренер по смеху уточнил, что такая йога полезна при респираторных, сердечно-сосудистых заболеваниях, а также помогает снизить физическое, умственное и эмоциональное напряжение.