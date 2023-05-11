Ефимов: Количество регистраций новых автомобилей в Москве в марте выросло в 1,4 раза

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

В столице в марте возросло число регистраций новых автомобилей в 1,4 раза. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В этом году рынок возвращается к традиционной сезонности. Так, в марте в столице было зарегистрировано более 16,7 тысячи новых машин, включая коммерческий легковой транспорт — это на 43,1 процента превышает уровень февраля. В частности, число регистраций легковых авто в марте 2023 года выросло на 45,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, — рассказал он.

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, наибольший прирост в секторе новых автомобилей внесли китайские марки. Так, если в первом квартале прошлого года доля китайских машин в общем объеме продаж не превышала 10 процентов, то сейчас на них приходится более половины рынка.

В апреле продажи новых автомобилей на российском рынке выросли в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта, заместителя главного редактора журнала «За рулем» Никиты Гудкова, какие марки автомобилей популярны у россиян.