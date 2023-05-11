Артура Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов

Фото: Youtube / Скажи Гордеевой. Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом

Актера Артура Смольянинова* внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает Росфинмониторинг.

— Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Физические лица Смольянинов Артур Сергеевич, — отмечается в списке.

В одном из последних интервью Смольянинов сделал несколько антироссийских заявлений, которые вызвали критику со стороны его бывших коллег, политиков и пользователей соцсетей. Так, актер заявил, что ему безразлична судьба России, даже если от нее останется одна область, а остальное «превратится в радиоактивный пепел». Подробнее о произошедшем и реакции общественности — в материале «Вечерней Москвы».

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении Смольянинова из-за его высказываний. В пресс-службе ведомства напомнили, что Смольянинов незадолго до этого сделал заявления, направленные против России.

13 января Минюст включил Артура Смольянинова в реестр физлиц-иноагентов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.