Водозаборный узел для пожарного депо построили в поселении Кленовском

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Водозаборный узел для обеспечения водой пожарного депо возвели в поселении Кленовском. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

— Строительство пожарных депо в Новой Москве — важная составляющая комплексного развития новых столичных территорий. Строятся они по программе «Безопасный город» по поручению мэра Москвы, — сказал он.

В проект вложили 35,7 миллиона рублей. В общей сложности в ТиНАО построили уже 11 пожарных депо, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице идет активное развитие социальной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах. По его словам, в Новой Москве построили детский сад в ЖК «Алхимово» в поселении Рязановском, а также детский сад и школу в составе ЖК «Саларьево парк» в поселении Сосенском.

Помимо этого, в поселении Сосенском начали строительство образовательного комплекса. Сейчас специалисты ведут работы по устройству фундамента.