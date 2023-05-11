Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Водозаборный узел для пожарного депо построили в поселении Кленовском

Араз Салехов
Город
Водозаборный узел для пожарного депо построили в поселении Кленовском
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Водозаборный узел для обеспечения водой пожарного депо возвели в поселении Кленовском. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

— Строительство пожарных депо в Новой Москве — важная составляющая комплексного развития новых столичных территорий. Строятся они по программе «Безопасный город» по поручению мэра Москвы, — сказал он.

В проект вложили 35,7 миллиона рублей. В общей сложности в ТиНАО построили уже 11 пожарных депо, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице идет активное развитие социальной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах. По его словам, в Новой Москве построили детский сад в ЖК «Алхимово» в поселении Рязановском, а также детский сад и школу в составе ЖК «Саларьево парк» в поселении Сосенском.

Помимо этого, в поселении Сосенском начали строительство образовательного комплекса. Сейчас специалисты ведут работы по устройству фундамента.

Строительство МЧС Новая Москва
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Стахий Колотвин
Стахий Колотвин

Заступница на небесах: какой была блаженная Матрона Московская

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Все мнения
О проекте