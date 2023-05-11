Синоптик Тишковец рассказал, каким будет лето в Москве

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Лето в столице ожидается слегка засушливым и умеренным по температуре. Об этом в четверг, 11 мая, рассказал специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

— Июнь будет теплее нормы на градус (дефицит осадков 10 процентов), июль — на градус (осадки — около нормы), август — на плюс два градуса. То есть лето по температуре будет умеренное, а по осадкам — немного засушливое, — отметил синоптик.

Согласно предварительному долгосрочному прогнозу, в центральной части страны в среднем лето будет всего на 1,5–2 градуса выше климатической нормы, передает РИА Новости.

Недавно ряд СМИ опубликовали информацию о том, что лето этого года может стать самым жарким в России за последние 150 лет. Аномально жаркая погода в районе 40 градусов прогнозируется почти на всей территории страны. В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал такой прогноз «шарлатанским».

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что предстоящая суббота в столице станет самым теплым днем на этой неделе, а в воскресенье температура незначительно понизится и пойдут дожди.