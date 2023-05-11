Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения, нанесшие ущерб в 650 миллионов рублей

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Представители маркетплейса Wildberries раскрыли нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в пресс-службе компании.

Как выяснилось, нелегальным способом продвижения воспользовались около 300 продавцов: им злоумышленники предложили свои услуги через специально написанный Telegram-бот.

— Через него продавцы с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке, но не оплачивали их, чем был причинен значительный ущерб компании, — говорится в материале.

Продавцам, воспользовавшимся такой схемой, придется оплатить услуги рекламы в полном объеме, а также ответить на вопросы следственных органов, передает РИА Новости.

Напомним, что группа злоумышленников обокрала маркетплейс Wildberries на 654 миллиона рублей.

В конце апреля стало известно, что Wildberries планирует провести ребрендинг. В компании считают, что нынешний бренд устарел, поэтому необходимы новые варианты логотипа. При этом речь о смене названия на «Ягодки» не идет. Логотип бренда планируют изменить так, чтобы он был современным и при этом рассказывал о социальной значимости.