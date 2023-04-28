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Маркетплейс Wildberries сообщил о планах провести ребрендинг

Полина Пашкина
Общество
Маркетплейс Wildberries сообщил о планах провести ребрендинг
Фото: shutterstock

Маркетплейс Wildberries планирует провести ребрендинг. В компании считают, что нынешний бренд устарел, поэтому необходимы новые варианты логотипа. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщила основательница компании Татьяна Бакальчук.

Она отметила, что речь о смене названия на «Ягодки» не идет. Логотип бренда планируют изменить так, чтобы он был современным и при этом рассказывал о социальной значимости.

— Большинство населения знает о нас лишь то, что мы крупнейшая интернет-компания или составляем один процент внутреннего валового продукта страны, — приводит слова Бакальчук РИА Новости.

Глава Wildberries добавила, что компания скоро примет участие в двух крупных социальных проектах.

О ребрендинге логотипа маркетплейса задумались еще в ноябре 2022 года. Тогда Бакальчук заявила, что он может сократиться до аббревиатуры WB, потому что длинное название не во всех случаях смотрится красиво.

Недавно суд признал незаконным требование маркетплейса Wildberries к покупателям платить за возврат товаров с браком. Когда решение суда вступит в силу, покупатели смогут обратиться к компании за возмещением имущественного вреда.

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