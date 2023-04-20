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РБК: Суд признал незаконным требование Wildberries платить за возврат товаров с браком

Юлия Курганова
Общество
РБК: Суд признал незаконным требование Wildberries платить за возврат товаров с браком
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Суд признал незаконным требование маркетплейса Wildberries к покупателям платить за возврат товаров с браком. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает РБК со ссылкой на заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николая Дрозда.

— Подольский городской суд счел нарушением закона со стороны маркетплейса Wildberries требование для покупателей оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества, — рассказал он.

Иск Роспотребнадзора удовлетворили 13 марта. Когда решение суда вступит в силу, покупатели смогут обратиться к компании за возмещением имущественного вреда.

Представитель маркетплейса заявил изданию, что суд не до конца разобрался в обстоятельствах дела, потому что на нем не было представителей компании. Wildberries будет обжаловать решение суда.

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и крупнейшие маркетплейсы заключили долгосрочный меморандум, регулирующий правила работы на рынке онлайн-торговли. Одним из основных предметов обсуждения стали штрафы и договоры оферты.

14 марта сотрудники пунктов выдачи заказов Wildberries устроили забастовку. Они потребовали отменить штрафы за брак и возврат товара, а также ввести гибкий график приема товара.

Спустя некоторое время историей заинтересовалась Генеральная прокуратура, а в Госдуме было организовано собрание, посвященное данной проблеме.

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