Wildberries обокрали на 654 миллиона рублей

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Группа злоумышленников обокрала маркетплейс Wildberries на 654 миллиона рублей. Об этом стало известно в четверг, 11 мая.

По одной из версий, преступники с января 2022 года имели доступ к базам данных площадки и меняли цены на дорогостоящие товары. Затем они выкупали их за бесценок, после чего скрывали следы преступления. Как сообщил Telegram-канал Shot, за схемой стоят сотрудники маркетплейса.

Другую версию выдвинул Telegram-канал «112», который сообщил, что деньги со счетов сняли мошенники. Представители площадки обратились в полицию, и по данному факту проводится проверка.

По мнению Mash, торговая площадка потеряла потенциальную прибыль, так как более 300 продавцов покупали услуги рекламы и продвижения на маркетплейсе через канал в мессенджере, а не у соответствующего отдела Wildberries.

Суммарный ущерб оценили в 654 миллиона рублей.

Другая кража произошла в пункте выдачи заказов маркетплейса во Владивостоке. Пришедший за товарами студент схватил вещи, и выбежал, не заплатив.