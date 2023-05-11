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Департамент ЖКХ Москвы разработал проект «Актуализация схемы теплоснабжения города»

Евгений Жуков
Город
Департамент ЖКХ Москвы разработал проект «Актуализация схемы теплоснабжения города»
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

В соответствии с требованиями к порядку разработки схем теплоснабжения, утвержденными постановлением российского правительства, столичным департаментом жилищно-коммунального хозяйства был разработан проект «Актуализация схемы теплоснабжения города Москвы до 2035 года (актуализация на 2024 год)».

В роли разработчика выступила компания «ЭТС-Проект», занимающаяся комплексным проектированием объектов электроэнергетики. На официальном сайте Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы размещены материалы по действующим на данный момент схемам теплоснабжения.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что при подготовке к новому отопительному сезону специалисты проведут в городе гидравлические и температурные испытания.

В столице ежегодно в период с мая по конец августа отключают горячую воду для проведения профилактических работ. На портале mos.ru недавно был опубликован график отключения горячей воды. Подобная мера является технической необходимостью для подготовки соответствующих коммуникаций к отопительному сезону. Длительность отключений обычно составляет не более 10 дней.

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