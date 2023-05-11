Бастрыкин назвал подрыв машины Прилепина подготовленной операцией украинских спецслужб

Фото: СК РФ

Тайник с боеприпасами, которые использовали для покушения на писателя Захара Прилепина, находился в Подмосковье. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в четверг, 11 мая.

По его словам, об этом стало известно после задержания подозреваемого в организации взрыва машины литературного деятеля. Также Бастрыкин отметил, что покушение являлось хорошо спланированной операцией украинских спецслужб.

Глава СК подчеркнул, что у задержанного преступника были соучастники, в данный момент их ищут сотрудники ведомства.

Покушение, о котором идет речь, произошло утром в субботу, 6 мая, в Нижегородской области. Машина, в которой ехал Прилепин с соратником, взорвалась из-за заложенных мин. Писатель выжил, но его спутник погиб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Одного из подозреваемых задержали.

Подробнее о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».