«Курьезный обрывок прошлого»: почему москвичи все чаще отказываются от пышных свадеб

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москвичи все реже зовут на церемонию бракосочетания большое количество гостей. Как правило, число приглашенных ограничивается 10–15 людьми: родными и близкими друзьями пары. Об этом заявила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. В некоторых случаях, уточнила она, пары и вовсе приходят на торжество вдвоем с фотографом. Почему традиция справлять свадьбы на сотни гостей канула в Лету, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

По словам психолога Елены Митрохиной, свадьба на сотни человек — это всего лишь курьезный обрывок прошлого, и люди все чаще выбирают более сдержанные варианты проведения этого знаменательного мероприятия.

— Почему же москвичи идут в ногу с этими тенденциями? Как говорит статистика, многие пары приходят к выводу, что свадьба — это в первую очередь праздник влюбленных, а не зрелище для гостей, — уточнила Митрохина.

И сегодня, по ее словам, все чаще встречаются небольшие свадьбы, регистрацию которых сопровождает только самый близкий круг друзей и родственников.

Спикер уточнила: смена поколенческой парадигмы здесь играет роль правильного эгоцентризма, торжество проводится для себя и для любимого человека, а не для того, чтобы угодить окружению.

— Это не означает, что культа свадьбы больше нет — все еще есть люди, которые предпочитают роскошно праздновать свой брак, но умение расставлять четко приоритеты в подготовке и в самом праздновании — это то, что можно отнести к нынешнему тренду, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Психолог подчеркнула, что главное — радость и любовь молодых друг к другу, а не то, что подумают окружающие.