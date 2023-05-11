Собянин рассказал об обновленном Южном речном вокзале

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С причала Южного речного вокзала можно отправиться в круизные рейсы в 30 городов России. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С момента открытия Южного речного вокзала его посетили более 22 тысяч человек. Глава города подчеркнул, что за весь сезон речной навигации вокзалом смогут воспользоваться более 300 тысяч жителей и гостей города.

Перед открытием вокзала специалисты благоустроили близлежайшую территорию. Кроме того, на крыше здания появилась смотровая площадка с шезлонгами, откуда открывается вид на Москву-реку. Внутри Южного речного вокзала открылась экспозиция Музея транспорта Москвы.

— В этом году здесь запустим речные трамвайчики. Осенью заработает электрический речной транспорт, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

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Кроме того, осенью заработает регулярный маршрут «Автозаводский мост — Печатники». В тестовом режиме на направление «Парк «Фили» — Киевский» выйдут суда отечественного производства.

В Музее транспорта посетителям будет предложена широкая экспозиция. Они смогут увидеть 10 уникальных арт-объектов, исторические фото вокзала, панно-мозаику о современном речном транспорте, мультимедийный медиазал и многое другое.

28 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал после реконструкции. По словам главы города, в рамках запланированных работ специалисты очистили акваторию, сделали хорошую набережную и пешеходные маршруты, а также благоустроили территорию объекта.

В Москве 24 апреля открылся летний сезон речной навигации. О новых речных маршрутах, круизных направлениях из столицы и многом другом — в материале «Вечерней Москвы».