Замглавы Минфина Моисеев заявил о необходимости большой приватизации в России

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Перед проведением большой приватизации в России должен быть сформирован активный рынок. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, никто не против проведения в России приватизации. При этом для начала необходимо найти внутренних инвесторов и сформировать активный розничный рынок.

— Я считаю, что большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать. Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 94 года, это залоговые аукционы, по-моему, так называлось, но этого никто не хочет, естественно, — рассказал Моисеев, чьи слова приводит РИА Новости.

В начале апреля президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин выступил с предложением перезапустить в России приватизацию. По его мнению, эта мера позволит не только привлечь в бюджет около 70 триллионов рублей, но и запустить развитие многих сфер экономики.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея Костина является интересной, однако в данный момент в Кремле ее не обсуждают. Кроме того, представитель Кремля подчеркнул авторитет главы ВТБ в банковской сфере.