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Приметы и советы

Лидер «Би-2» Лева заявил, что не планирует возвращаться в Россию

Евгений Силаев
Общество
Лидер «Би-2» Лева заявил, что не планирует возвращаться в Россию
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Лидер группы «Би-2» Лева (Егор Бортник) заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Об этом музыкант сообщил в комментариях в личном блоге.

Один из подписчиков задал артисту вопрос о том, когда у него планируются концерты в РФ. Музыкант в ответ заявил, что не планирует возвращаться на родину.

— Я не вернусь в Россию, — написал Лева.

Примечательно, что после этого признания некоторые подписчики выразили свое разочарование. Они признались, что перестали считать себя поклонниками музыкантов из-за их высказываний.

Критика позиции музыкальной группы продолжается с прошлого года. Так, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в июле заявил, что солистам группы «Би-2» Александру Уману и Егору Бортнику необходимо запретить въезд на территорию России. Помимо обращения в ФСБ, он направил запрос в СК с просьбой проверить действия коллектива на нарушение статьи УК о дискредитации Вооруженных сил.

Недавно депутат Госдумы Дмитрий Гусев потребовал запретить актеру Даниле Козловскому выступать в России. Соответствующее обращение от политика уже поступило в Министерство культуры. Отмечается, что Козловский осудил СВО и уехал в США, при этом на май у актера запланированы гастроли в Москве и Санкт-Петербурге.

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