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В Госдуму внесли законопроект о зачислении участников СВО в вузы без вступительных испытаний

Евгений Силаев
Общество
В Госдуму внесли законопроект о зачислении участников СВО в вузы без вступительных испытаний
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Глава комитета Государственной думы по вопросам семьи Нина Останина внесла в ГД законопроект о предоставлении участникам специальной военной операции (СВО) права поступления в учреждения среднего и высшего образования без вступительных испытаний. Текст законопроекта опубликовали в четверг, 11 мая, в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке подчеркивается, что законопроект направлен на социальную поддержку и адаптацию участников СВО. Действие инициативы предлагается распространить на граждан, проходивших службу в Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях, а также на Украине.

— Зачислять граждан на обучение предлагается при условии успешного прохождения собеседования (в случае его проведения) в течение трех лет, следующих за годом, в котором они были демобилизованы или уволены со службы, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что список специальностей и направлений подготовки, на которые распространяется льготное поступление, должен быть сформирован правительством России.

В конце декабря прошедшего года президент России Владимир Путин подписал закон о квоте на обучение в высших учебных заведениях (10 процентов бюджетных мест) для героев специальной военной операции и для детей военных — участников СВО.

Также депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий начисление пенсионерам силовых ведомств пенсии без ограничений за весь период, когда она не выплачивалась своевременно.

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