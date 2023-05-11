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Минобороны Польши: Упавшая под Быдгощем ракета могла прилететь с Украины

Евгений Силаев
В мире
Минобороны Польши: Упавшая под Быдгощем ракета могла прилететь с Украины
Фото: Unsplash

Упавшая в районе Быдгоща ракета могла прилететь с территории Украины. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в министерстве обороны Польши.

— Установлено, что 16 декабря подчиненный оперативному командующему Центр воздушных операций получил от украинской стороны информацию о приближающимся в сторону польского пространства объекте, который может быть ракетой, — рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак, чьи слова приводит РИА Новости.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 27 апреля. В 15 километрах от Быдгоща обнаружили упавший «неопознанный объект», который оказался ракетой.

Первоначально рассматривалась версия, согласно которой снаряд использовался во время учений, проводимых польскими военными. При этом угрозы для мирных жителей объект не представлял.

В начале мая польское издание Onet со ссылкой на высокопоставленного военного сообщило, что упавшая ракета могла быть выпущена с российского самолета, находящегося на территории Белоруссии. При этом детали расследования держатся в секрете.

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